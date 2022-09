Im Grunde räumt Putin ein großes Scheitern ein

Mit der Teilmobilmachung geht der Kremlchef das größte Risiko seiner jahrzehntelangen Herrschaft ein.

Wladimir Putin kündigt also eine Teilmobilmachung an. Er droht der Ukraine und dem Westen. Implizit auch mit Atomwaffen. Mit allen Mitteln werde er sein Land „schützen". „Wir bluffen nicht“, sagt er in die Kameras. Die TV-Bilder zeigen einen zu allem entschlossenen, einen ruchlosen Kriegsherrn.

Wer ein zweites Mal hinsieht, erkennt auch einen Gescheiterten. Ob Russland den Krieg verliert, ist wohl nicht entschieden. Aber gescheitert ist Putins Zaubertrick, den größten Angriffskrieg in Europa seit 1945 als „Spezialoperation“ zu verkaufen. Von einem dreitägigen Einsatz in der Ukraine fantasierten sie. Inzwischen dauert die Invasion schon sieben Monate - und ein Ende ist nicht in Sicht. Der Krieg, der bisher nicht so heißen durfte, ist ein Krieg. Das weiß jetzt jeder zwischen St. Petersburg und Wladiwostok.