Coronahilfen werden öffentlich

Zuschüsse von mehr als 10.000 Euro für Firmen bzw. 1500 Euro für NGOs sind nun im Internet einsehbar.

Wien. Es sind ziemlich beeindruckende Summen, die in der Coronazeit vom Staat bewegt wurden. 46,6 Milliarden Euro (Stand 31. August) wurden an direkten Hilfen ausbezahlt oder genehmigt, an Garantien und Haftungen übernommen oder an Steuerstundungen gewährt.

An wen dieses Geld gegangen ist, hat die Öffentlichkeit nur teilweise erfahren. In der Beihilfentransparenzdatenbank der EU (webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public) sind Unterstützungsmaßnahmen erst ab einem Betrag von 100.000 Euro erfasst.