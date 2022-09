Es ist ein österreichweites Problem, dass der Strom privater Fotovoltaikanlagen nur teilweise oder gar nicht ins Netz eingespeist wird.

Angesichts der Klimakrise muss fossile Energie rasch durch erneuerbare aus Wasser, Sonne, Wind etc. ersetzt werden. Bereits für 2030 legte man für die EU einen Zielwert von 32 % Anteil an Erneuerbaren fest. Österreich ist auf Basis seiner Wasserkraft noch ehrgeiziger und will innerhalb der kommenden acht Jahre 50 % erreichen (im Moment liegen wir bei 35 %), bei Strom 100 %. Ohne massive private Investitionen ist diese Energiewende nicht zu schaffen. Anreize dafür bieten erhebliche Förderungen durch Bund und Länder, etwa für die Fotovoltaik (PV).



Zudem predigt Verbund-Chef Michael Strugl unermüdlich, dass es eine Beschleunigung der Bauverfahren für Windräder, Fotovoltaiknetze und Speicher braucht, um die ambitionierten Ziele zu schaffen. Das Energieministerium stellt nun die Weichen – schau ma mal.