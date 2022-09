Der Kaiserin neue Kleider

(c) Caio Kauffmann

Designerin Michaela Mayer (l.) und Kostümbildnerin Monica Ferrari-Krieger in Mayers Wiener Atelier.

Am Donnerstag startet auf Netflix mit „Die Kaiserin“ die jüngste Sisi-Produktion. Michaela Mayer und Monica Ferrari-Krieger haben für sie Kostüme kreiert.

Die Kleider selbst haben schon gefeiert: Vergangenen Freitag organisierte Netflix eine Premierenparty im Berliner Schloss Charlottenburg – wo auch Kostüme aus der Serie zu sehen waren.

Michaela Mayer und Monica Ferrari-Krieger werden am Donnerstag im kleinen Freundeskreis zur Viewing-Party laden, wenn „Die Kaiserin“ auf Netflix in 34 Sprachen online geht. Dass man mit dem Wiener Atelier quasi ein Satellit zur deutschen Produktion ist, sind die beiden gewohnt: War doch ein Gutteil der Arbeit ohnehin in Zeiten von Lockdowns entstanden.

Im Sommer 2020, erzählt Designerin Michaela Mayer (Label Michel Mayer), habe es die ersten Gespräche gegeben – mit dem Angebot, das Hochzeitskleid für „Die Kaiserin“ zu kreieren, nach „Sisi“ für RTL und Marie Kreutzers Auslandsoscar-Kandidat „Corsage“ die dritte Elisabeth-Produktion der jüngeren Vergangenheit. Eine attraktive Option, nicht nur, „weil schon absehbar war, dass es keine Ballsaison geben wird“.