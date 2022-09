Mord an Escort-Dame: Obduktion und Vorwürfe gegen Polizei

Das Ergebnis der Obduktion ist da. Ein Anwalt sagt, dass die Polizei vor Ort untätig blieb, da „in Ternberg nie etwas passieren würde“.

Die Obduktion einer am Wochenende in Ternberg im Bezirk Steyr-Land getöteten Escort-Dame hat ergeben, dass die Frau "Erbrochenes und Blut in die Lunge aspiriert hat". Der 34-jährige Verdächtige, in dessen Wohnung die Tote gefunden worden war, wird nun nochmals einvernommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Steyr mit.

Zu seinem Motiv sagte der bisher unbescholtene Mann noch nichts. Der gebürtige Oberösterreicher habe bisher lediglich zugegeben, die Rumänin geschlagen zu haben, so die Staatsanwaltschaft. Die Todesursache lasse jedoch Rückschlüsse auf massive Gewalteinwirkung zu, weshalb der Beschuldigte in dem "Ermittlungsverfahren wegen Mordverdachts" am Dienstag mit den Fakten konfrontiert werde.

Der Mann hatte die 23-Jährige am Samstag via Internet in seine Wohnung bestellt. Er und die Rumänin dürften sich zuvor nicht gekannt haben. In seiner Wohnung soll der Verdächtigen dann gewalttätig geworden sein.

Wimmelte die Polizei Anrufer ab?

Eine Freundin des Opfers hatte am Sonntag die Polizei verständigt, weil sie sich Sorgen machte, und eine Vermisstenanzeige erstattet. Der "Kronen Zeitung" zufolge schlug sie bereits mehr als zwölf Stunden vor dem Polizeizugriff Alarm. Die Polizei soll aber untätig geblieben sein. Die Freundin der Ermordeten kontaktierte schließlich Strafverteidiger Manfred Arbacher-Stöger. Sein Anruf bei der Polizei in Garsten wird mit eindrücklichen Worten zitiert: "Mir wurde nur gesagt, dass in Ternberg nie etwas passieren würde - aber wenn ich so große Sorge hätte, solle ich mich ans Landeskriminalamt wenden."

Was der Jurist auch tat. "Ich habe dem Sonntagsjournaldienst die Situation erklärt - nur wenig später hat die Cobra die Mordwohnung gestürmt", so Arbacher-Stöger zur "Krone". Der 34-Jährige ließ sich dabei widerstandslos festnehmen. Er wird voraussichtlich am Mittwochvormittag dem Haftrichter wegen des Antrags für U-Haft vorgeführt.

(red./APA)