St. Pöltens Spiel, das völlig neue Möglichkeiten eröffnet

St. Pöltens Fußballerinnen wollen gegen Kuopio die Tür zur 2021 neu geschaffenen Gruppenphase aufstoßen. 400.000 Euro Antrittsgeld wären garantiert, ebenso die Auslage für Spielerinnen und Klub.

St. Pölten/Wien. Einen historischen Abend möchte St. Pölten sich und dem österreichischen Frauenfußball bereiten und heute (19.15 Uhr, live ORF Sport+) im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation gegen KuPS Kuopio als erster heimischer Klub den Sprung in die 2021 eingeführte Gruppenphase besiegeln. In dieser stehen bislang nur klingende Namen wie Titelverteidiger Olympique Lyon, Wolfsburg, Chelsea und Barcelona fix.

Als „definitiv gute Ausgangsposition“ bezeichnet Jennifer Klein den in der Vorwoche in Finnland erspielten 1:0-Vorsprung, den man aber nur „leicht gefeiert“ habe. Zu eindringlich war Kuopios Anlaufen, das die SKN-Frauen aus der heimischen Liga so gut wie gar nicht gewöhnt sind. „Da sieht man den großen Unterschied, die Stürmerinnen fordern einen viel mehr“, sagt die ÖFB-Teamspielerin.