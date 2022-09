Als er mit 31 Jahren kam, kannte ihn kaum jemand - nach sieben Jahren lässt der empathische Comedian viele Fans zurück.

Es war ein großes Danke, das Trevor Noah am Donnerstag bei der Aufzeichnung seiner Sendung den Kollegen aussprach, den Verantwortlichen, den Zuschauern. Ein Danke zum siebenjährigen Jubliäum mit ihm als Host der "The Daily Show". Und gleichzeitig ein Danke zum Abschied: Er verlässt die legendäre Satiresendung. „Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages hier sein würde. Ich fühlte mich wie Charlie in der Schokoladenfabrik. Ich kam für eine Tour bei der vorherigen Sendung rein und bekam die Schlüssel überreicht.“ Nun aber sei seine Zeit um, sagte er.

Noah hatte die Show des Senders Comedy Central 2015 von seinem großartigen Vorgänger Jon Stewart übernommen. Damals war der Südafrikaner gerade mal 31 Jahre alt und in den USA ziemlich unbekannt. Er bezog, wie Stewart, mit exponiertem Gewissen Stellung zu tagesaktuellen Themen - mit Fakten, Witz und Clips.

Und eroberte sein Publikum. Mit Empathie, cleveren Witzen und auch bissiger Kritik. "Ich bin ein ganz schlechter Komiker in belanglosen Dingen. Ich wüsste nicht, was ich tun soll, gäbe es weder Konflikt noch Schmerz noch Tragik. Es ist das einzige, was ich kann“, sagte er 2019 in einem Interview mit The Hollywood Reporter.

Während der Corona-Pandemie hatte er sein Publikum zwei Jahre lange von zu Hause aus - gewöhnlich im Kapuzenpulli - unterhalten. War es für ihn so eng wie für viele in dieser Zeit? Durch den Fokus auf "The Daily Show" habe er andere Dinge vernachlässigt, die ihm wichtig seien, sagte er jetzt: "Sprachen lernen. Shows in anderen Ländern. Ich vermisse es einfach, überall sein zu können und ein bisschen was von allem zu tun."

Er kündigte seinen Abschied an, ohne ein Datum für die letzte Sendung zu nennen. Derweil wird die Suche nach seinem Nachfolger laufen.

(rovi)