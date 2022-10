Die digitale Zukunft der Unternehmen

New Work. Wer als Arbeitgeber attraktiv bleiben möchte, muss Mitarbeitern Flexibilität bieten. Möglich macht das die Digitalisierung. Doch um eine Organisation einer digitalen Transformation zu unterziehen, braucht es eine Strategie – und die richtige Beratung.

Der vernetzte Arbeitsplatz, der es erlaubt, ortsunabhängig zu arbeiten, ist während der Pandemie und damit einhergehend als Homeoffice oft unfreiwillig von vielen Firmen implementiert worden – und so manche Führungskraft wird klammheimlich darauf gehofft haben, dass sich das Arbeiten von zuhause eher als kurzfristiger Trend entpuppt. Jene muss man enttäuschen – das flexible Arbeiten ist gekommen um zu bleiben. Denn die Mitarbeiter werden es zunehmend einfordern. Und wer als Arbeitgeber auch in Zukunft im berühmten „War for Talents“ bestehen will, ist gut beraten, es zu erlauben und Strukturen dafür zu schaffen.

Es gibt so viele Aspekte, die Unternehmen beachten müssen, wenn es darum geht, in eine digitale Zukunft zu gehen. Denn die berühmte „Digitale Transformation“ beeinflusst sämtliche Ebenen einer Organisation, bis hin zur Führungs- und Mitarbeiterkultur. Von der Cloud-Telefonie-Lösung, die es Kunden weiterhin erlaubt, mit einer Nummer stets an die richtige Stelle zu kommen, über die Hardware, die Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden muss, bis hin zur Sicherheitsinfrastruktur, die sensible Unternehmensdaten schützt. Magenta Business bietet für all das Lösungen, die auf den individuellen Bedarf des Unternehmens angepasst werden müssen. Im Gespräch erklären die Magenta-Experten Verena Kapl und Peter Novak, wie man die digitale Transformation am besten angeht und wie Magenta selbst sie in der Pandemiezeit vollzogen hat.