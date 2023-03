Live

Erfolgreiche Reparaturen am Stromnetz und die abgeschlossene Wartung der ukrainischen Kernkraftwerke haben die Stromlage in der Ukraine wieder stabilisiert.

Das Stromsystem sei jetzt in der Lage, den vorhandenen Verbrauch zu decken, so der Chef des ukrainischen Versorgers. Russland hatte versucht, die Stromversorgung in der Ukraine zu zerstören.