Live

(c) REUTERS (ANUSHREE FADNAVIS)

Der russische Außenminister Dmitri Lawrow beim G-20-Gipfel in Neu-Delhi.

Der russische Außenminister Dmitri Lawrow beim G-20-Gipfel in Neu-Delhi. (c) REUTERS (ANUSHREE FADNAVIS)

Die Kämpfe um Bachmut halten an. Russland wirft der Ukraine wiederum Angriffe in der Grenzregion Brjansk vor. Die G-20-Außenminister treffen einander in Indien. Der Gastgeber versucht, das Thema Ukraine-Krieg im Hintergrund zu lassen - ohne Erfolg.