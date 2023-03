Live

Der einfllussreiche russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew will gegen "Auslandsagenten" vorgehen. Etwa gegen den Schriftsteller Boris Akunin.

Medwedew will "Auslandsagenten" Einnahmen in Russland verbieten. Kiew weist UNO-Vorwürfe zurück, dass es Exekutionen von russischen Kriegsgefangenen gegeben habe. China hat bisher keine Waffen an Russland geliefert.