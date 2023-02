Live

Ein ukrainischer Soldat nahe der Frontlinie in Bachmut auf einem Foto vom 25. Februar 2023.

Ein ukrainischer Soldat nahe der Frontlinie in Bachmut auf einem Foto vom 25. Februar 2023. via REUTERS

Russland will ein Munitionslager in Backmut und ein Zentrum der elektronischen Aufklärung nahe Kiew zerstört haben. Der Kreml gab sich indes "besorgt" über die Situation in Moldaus Krisenregion Transnistrien.