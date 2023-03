Live

Der ukrainische Präsident Selenskij gedenkt der ukrainischen Soldaten, die im Kampf um das Dorf Moshtschuk in der Region Kiew gefallen sind via REUTERS

Am 21. März 2022 sei der Kampf um das Dorf Moschtschun unweit der Hauptstadt Kiew gewonnen worden, sagt der ukrainische Präsident Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag. "Das war der erste große Schritt unseres Staates in Richtung des Sieges in diesem Krieg."