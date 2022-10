Tiroler Alpinist von Lawine im Karakorum-Gebirge getötet

Ursprünglich hätte die Gruppe am 4. Oktober an ihren Ausgangspunkt zurückkehren sollen, doch infolge schlechter Witterungsverhältnisse kam es zu mehrtägigen Verzögerungen

Der 28-Jährige aus dem Tiroler Außerfern wurde auf 5000 Meter Höhe von den Schneemassen erfasst. Seine 25-jährige Begleiterin überlebte das Unglück mit schweren Verletzungen. Sie befindet sich außer Lebensgefahr.

Ein 28 Jahre alter Alpinist aus dem Tiroler Außerfern ist bei einem Lawinenunglück im Karakorum-Gebirge in Pakistan ums Leben gekommen. Das Außenministerium in Wien bestätigte am Freitag pakistanische Medienberichte. Eine um drei Jahre jüngere, ebenfalls aus dem Bezirk Reutte stammende Frau konnte lebend geborgen werden. Die 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen, befindet sich jüngsten Berichten zufolge aber außer Lebensgefahr.

Die beiden Tiroler waren am 28. September mit einem einheimischen Führer zu einer Tour im Shimshaltal in der Region Gilgit-Baltistan im nördlichen Pakistan, unweit der Grenze zu China aufgebrochen. Ursprünglich hätten sie am 4. Oktober an ihren Ausgangspunkt zurückkehren sollen, doch infolge schlechter Witterungsverhältnisse kam es zu mehrtägigen Verzögerungen, berichtete der Tourismus- und Kulturverband Gilgit-Baltistan auf seiner Website.

Erster Versuch, einen 5000er zu besteigen

Demnach brach das Trio am Donnerstag (6. Oktober) um 6.00 Uhr (Ortszeit) auf, um einen bisher noch nicht bezwungenen 5000er zu besteigen. Kurz nach 9.30 Uhr wurden sie von einer Lawine erfasst und verschüttet. Der 28-Jährige war auf der Stelle tot. Die Frau und der lokale Führer überlebten das Unglück, sie wurden von Freiwilligen erstversorgt und ins nächstgelegene Basislager gebracht. Am Freitag wurden sie per Hubschrauber ins Spital geflogen.

Das Außenministerium teilte mit, die Leiche des jungen Mannes sei geborgen, die Angehörigen bereits verständigt worden. Die österreichische Botschaft in Islamabad sei in Kontakt mit den Behörden und der Armee, um den Rücktransport des Getöteten in seine Heimat zu organisieren.

Dort verbreitete sich die Nachricht vom Unglück am Freitag über soziale Netzwerke. Der 28-Jährige war ein begeisterter Berg- und Laufsportler, Mitte September hatte bei einem Ultra-Run in Tirol den Sieg davongetragen.

