US-Präsident warnt vor nuklearem „Armageddon“

Angesichts ständiger Atomdrohungen aus Moskau zieht Biden Parallelen zur Kubakrise. Selenskij fordert „präventive Schläge“.

New York. US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag vor der Möglichkeit eines atomaren Konflikts angesichts des Kriegs in der Ukraine gewarnt: Der Angriffskrieg Russlands berge die größte „Aussicht auf Armageddon seit (US-Präsident Jack, Anm. d. Red.) Kennedy und der Kubakrise“ im Jahr 1962, sagte Biden auf einer demokratischen Spendengala in New York City. Gastgeber war der Manager James Murdoch: Er ist der Sohn des konservativen Medienmoguls Rupert Murdoch.

Biden meinte weiters, der russische Präsident, Wladimir Putin, mache „keinen Scherz, wenn er über den möglichen Einsatz taktischer Nuklearwaffen spricht – oder biologischer oder chemischer Waffen“, weil „sein Militär, so könnte man sagen, weit hinter den Erwartungen zurückbleibt“. Er nannte Putin „einen Kerl, den ich einigermaßen gut kenne“. Über die Aussagen des US-Präsidenten wurde am späten Donnerstagabend von mit ihm reisenden Journalisten aus dem Medienpulk des Weißen Hauses berichtet. „Zum ersten Mal seit der Kubakrise haben wir eine direkte Bedrohung durch einen Einsatz einer Nuklearwaffe, sollten sich die Dinge tatsächlich so weiterentwickeln, wie sie das im Moment tun“, sagte Biden. „Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt, wie einfach eine Atomwaffe zu verwenden und nicht im Armageddon zu enden.“