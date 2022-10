Alles so riesig auf Vancouver Island: Bäume, Adler, Wellen

Drucken

Hauptbild • Nanaimo, zweitgrößte Stadt auf Vancouver Island, eignet sich gut zur Erkundung vieler Ziele. • Andrea Lehky

Wer Vancouver Island besucht, schlägt meist sein Quartier in der Provinzhauptstadt Victoria ganz im Süden auf. Das verlängert jedoch die Fahrzeit zu den Attraktionen weiter nördlich. Die verdienen jeden Superlativ.

Anfängerfehler: Da hat man doch glatt das kleingedruckte „pm“ auf dem Ticket übersehen. Nun steht man in der Schlange für die Morgen- statt für die Abendfähre von Vancouver nach Vancouver Island und wird wohl den Zorn Hunderter Autofahrer auf sich laden, wenn man die Kolonne aufhält. Doch die Dame an der Ticketkontrolle denkt gar nicht daran, sich mit der Schuldfrage zu befassen. „Ich buche Sie um“, sagt sie freundlich. Und schon rollt man über die Rampe in den Bauch des Fährschiffs. Halte dich nicht mit Problemen auf, sondern löse sie, umstandslos und mit einem Lächeln. Dieser Einstellung begegnet man überall in Kanada. Sie macht das Reisen sehr, sehr angenehm. Doch nun steht man auf dem Oberdeck der Fähre und friert. Auf dem Meer pfeift heftiger Wind. Gut sind jene Reisenden dran, die vorausschauend einen Hoodie tragen und sich nun die Kapuze über den Kopf ziehen.

Nanaimo als Ausgangspunkt

Nach der Landung in Nanaimo zieht es die meisten Reisenden nach Victoria, der am Südzipfel gelegenen Hauptstadt von Vancouver Island. Das ist durchaus eine gute Idee, wenn man im Süden bleiben will. Sich aber gleich in Nanaimo, der zweitgrößten Stadt knapp 200 Kilometer nördlich von Victoria einzunisten, hat Vorteile. So kann man viel mehr Attraktionen der Insel bequem in einem Tagesausflug erreichen. Die Schönheit von Nanaimo hält sich zwar in Grenzen, aber manche haben Glück und finden ein Quartier mit Weitblick, hoch oben auf den Felsen mit Aussicht auf Bucht und Berge. Kulinarisch ist man jedenfalls gut versorgt. Am Hafen und im Old City Quarter gleich dahinter locken entzückende Restaurants, sofern man reserviert hat. Wer das verpasst hat: Die Carbone Pizzeria in der Terminal Avenue North zaubert überraschend exquisite Pizza auch zum Mitnehmen.