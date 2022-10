Ratlose Empfänger: Wo ist mein Paket?

Klaus M. Steinmaurer, Chef des Fachbereichs Telekom und Post der RTR, kritisiert die schwache rechtliche Stellung von Postadressaten.

Wien. „Abholstation“. Das und nicht mehr war händisch auf einem gelben Zettel vermerkt, den Klaus M. Steinmaurer an Stelle eines Pakets zu Hause vorfand – kein Absender, kein Empfänger, keine Adresse. Dabei hat Steinmaurer rund um seine Wohnung ein halbes Dutzend Abholstationen, dazu drei Postämter. Immerhin in diese Richtung wies auch der Vordruck, war er doch mit dem Post-Zeichen versehen.

Von Problemen beim Empfang von Paketen kann bald wer erzählen. Aber diesmal traf es einen ganz Besonderen: Steinmaurer ist Chef des Fachbereichs Telekommunikation und Post in der Rundfunk- und Telekom-Regulierungs-GmbH (RTR), also jener Behörde, die unter anderem die Postdiensteanbieter beaufsichtigt. Was die RTR wahrnimmt, ist ein enormes Volumen an Paketsendungen. Aber auch eine Häufung von Beschwerden von Personen, die Post erwarten.