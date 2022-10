Wie behalte ich den Überblick über meine Finanzen?

Beim Erkennen, wofür das eigene Geld draufgeht, helfen Apps – und Disziplin.

Um die eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen, sollte man erst einmal wissen, welche Ausgaben man überhaupt hat. Auch wenn man die eigenen Fixkosten kennt und sich ein Budget für den Monat zurechtlegt – durch kleine Ausgaben wie zum Beispiel den morgendlichen Coffee to go, eine Zeitung beim Kiosk oder einen Abend in einem Club –, weiß man am Ende oft nicht mehr so genau, wo das Geld gelandet ist.

Dafür gibt es unterschiedliche Lösungen: Mit Bargeld kann leichter ein Limit gesetzt werden – denn sobald das Bargeld aufgebraucht ist, ist auch das Budget erschöpft. Andererseits können beim Onlinekonto die Zahlungen besser zugeordnet werden – und man weiß, wofür das Geld tatsächlich verwendet wurde.