Warum Kim mit seinen gefährlichen Provokationen Erfolg hat

Pjöngjang simuliert einen nuklearen Angriff auf Südkorea: Die USA scheinen sich mit Nordkoreas Atomwaffen abgefunden zu haben.

Seit Ende September feuert Nordkoreas Militär in einer Rekordfrequenz ballistische Raketen ab. Am Montag schickte das Regime über seine Nachrichtenagentur KCNA eine Erklärung hinterher. Diese hatte es in sich: Mit den Raketentests habe man den taktischen Nuklearbeschuss südkoreanischer Flugplätze und Häfen simuliert, hieß es. Bei den Abschüssen, die Diktator Kim Jong-un im weißen Sommeranzug mit Strohhut persönlich überwachte, seien Attrappen atomarer Sprengköpfe eingesetzt worden.