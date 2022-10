Salzburg in der Champions League: Ein kühler Kopf im Hexenkessel

Dinamo Zagrebs Heimbilanz ist wahrlich imposant. Was heute Abend in Kroatien dennoch für Salzburg spricht.

Es ist eine durchaus trügerische Momentaufnahme, diese Tabellensituation in der Champions-League-Gruppe E nach drei von sechs Spieltagen. Da thront Salzburg an der Spitze, vor Chelsea und Milan, die vor dem ersten Spieltag klar favorisiert wurden. Doch in den Hinspielen blieb Österreichs Meister gegen die Topklubs aus England und Italien ungeschlagen. Es ist ein Reifezeugnis und der abermalige Beweis dafür, dass in Salzburg auch der x-te Umbruch im Sommer samt schwerwiegenden Abgängen sehr gut verkraftet wurde.

Der Weg in die K.o.-Phase der Königsklasse bleibt aber ein weiter. Zur Halbzeit der Gruppenphase lassen sich bestenfalls Tendenzen ableiten. Heute Abend um 23 Uhr könnten jene der Salzburger schon wieder ganz anders, nämlich unerfreulicher, aussehen. Im Falle einer Niederlage beim aktuellen Schlusslicht Dinamo Zagreb droht Österreichs Meister sogar der Rückfall von Platz eins auf vier.

Statt vom erneuten Einzug in das Achtelfinale zu träumen würde man dann um das Überwintern im Europacup – der Drittplatzierte steigt in die Europa League um – bangen. Allein dieses Gedankenspiel untermauert die Wichtigkeit des Aufeinandertreffens in Zagreb.

Veränderte Spielcharakteristik

Das zweite Duell mit den Kroaten innerhalb von sieben Tagen lässt eine stark veränderte Spielcharakteristik erwarten. Während sich Dinamo im Hinspiel die meiste Zeit tief im und rund um den eigenen Strafraum aufgehalten hatte, lief sich Salzburg beim Versuch, gegen den passiven Gegner Chancen zu kreieren, regelmäßig fest. Der 1:0-Erfolg fiel letztlich in die Kategorie Arbeitssieg. Dass der einzige Treffer des Abends aus einem Elfmeter resultierte, passte ins Bild.

Im Maksimir-Stadion von Zagreb hat Dinamo keine Wahl. Der Klub um ÖFB-Legionär Robert Ljubičić wird es offensiver anlegen (müssen). Ein Unentschieden hilft den Kroaten nicht weiter, käme einer gefühlten Niederlage gleich. Salzburg spielt diese Ausgangslage in die Karten, weil sich Umschaltmomente ergeben und – anders als im Hinspiel – viel mehr Räume auftun werden.

Wie groß die Aufgabe ist, im Hexenkessel von Zagreb zu bestehen, zeigt aber die Statistik: Dinamo ist im Maksimir seit 20 Pflichtspielen und Dezember 2021 ungeschlagen. Selbst Chelsea und FC Sevilla wurden dort besiegt.