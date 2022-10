Polizei wirbt um Migranten

Die Stadt Wien sucht gemeinsam mit der Wiener Polizei Nachwuchs mit Migrationshintergrund für die Polizeiarbeit. Am Mittwoch findet daher eine Informations-Veranstaltung in der Donaustadt statt.

Die Polizei Wien sucht gemeinsam mit der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien im Rahmen ihrer Aufnahmeoffensive Polizisten. Dabei richtet sich die Kampagne „Wien braucht dich!“ gezielt an Wiener mit Migrationshintergrund.

Am Mittwoch findet dazu eine Informations-Veranstaltung von 18 bis 20 Uhr in der VHS Donaustadt, Bernoullistraße 1, 1220 Wien statt. Bei der Veranstaltung „Wien braucht dich!" können sich Interessierte über die Ausbildung und die Polizei-Arbeit informieren. Dabei stehen Polizisten der Wiener Polizei für Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos und es ist keine Voranmeldung nötig.

„Missverständnisse aus dem Weg räumen"

„Wien ist eine Stadt der Vielfalt und unser Ziel ist es, diese Vielfalt in allen Lebensbereichen abzubilden“, sagt Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr. Außerdem stelle Mehrsprachigkeit im Polizeidienst eine „unglaubliche Chance dar“.

Darüber hinaus wolle man laut Stefan Almer von der Abteilung Integration und Diversität, der die Veranstaltungsreihe „Wien braucht dich!“ 2007 ins Leben gerufen hat, „Wiener mit Migrationshintergrund motivieren, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen und gleichzeitig Missverständnisse aus dem Weg räumen.“

Dreiteiliges Aufnahmeverfahren

Voraussetzung für den Polizeiberuf ist in erster Linie die österreichische Staatsbürgerschaft. In einem nächsten Schritt werden die Kandidaten einem dreiteiligen Aufnahmeverfahren unterzogen. Am Tag eins findet eine psychologische Eignungsdiagnostik statt. Diese umfasst unterschiedliche Aufgabengruppen wie bspw. einen Rechtschreib- und Grammatiktest, kognitive Fähigkeitstests sowie ein Persönlichkeitsverfahren.

Außerdem findet am ersten Tag ein klinisch psychiatrisches Verfahren statt. Hier werden Persönlichkeitsmerkmale und das Risikoverhalten abgebildet. Am Tag zwei werden im Zuge des Sporttests die körperlichen Fähigkeiten überprüft. Zum Abschluss folgen am dritten Tag eine polizeiärztliche Untersuchung und ein Aufnahmegespräch.

(Red.)