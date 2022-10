Ein deutscher Pensionist hat in den letzten dreißig Jahren dutzende Grundstücke gesammelt, um sie einfach verwildern zu lassen. Es seien „Inseln, die der Mensch nicht kontrollieren kann.“

Als Anfang der 1990er Jahre in seiner Heimatstadt Pforzheim große Bäume gefällt werden, beschließt Erich Roth etwas dagegen zu tun. Er kauft Grundstücke, nur um der Natur freien Lauf zu lassen. In einem „SWR“-Bericht erzählt er, dass er 1992, genau vor dreißig Jahren, damit begonnen hat.

Eines seiner Grundstücke liegt direkt neben seinem Haus in Pforzheim. Beim Kauf vor 20 Jahren befanden sich an dem Ort Felder und Kleingärten. Heute steht dort ein Wäldchen, sein persönlicher naturbelassener Dschungel. „Ich will, statt immer mehr Parkplätzen und immer mehr Autos, Inseln schaffen, die der Mensch nicht kontrollieren kann.“

Immer wieder kauft er in all den Jahren Wiesen, Acker- und Waldstücke, ehemalige Kleingärten und Flurgrundstücke. All diese Liegenschaften hat er vollkommen sich selbst überlassen. „Das ist Natur pur und das bleibt so. Ich muss nur immer aufpassen, dass die Bäume nicht auf die Straße fallen.“

80 Grundstücke der Natur übergeben

Über 80 Wiesen und Wälder hat Roth in den letzten dreißig Jahren so gesammelt. Wie viele Quadratmeter er insgesamt hat, weiß

er nicht. Der Wert der Grundstücke - interessiert ihn nicht.

Besonders gefreut hätte er sich, als er einen seltenen Molch entdeckte. Auch Orchideen seien auf einer der Wiesen schon aufgegangen. Vererben will Erich Roth irgendwann alles an Naturschützer, bis dahin bleibe alles unberührt, erzählt er: „Ich habe alles, was ich brauche. So kann ich sagen, was ich mache, ist genau richtig.“

