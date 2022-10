Fußball in Zagreb: Einmal Himmel, einmal Hölle

Salzburg kam bei Dinamo Zagreb zu einem glücklichen 1:1, die Aufstiegsfrage bleibt ungeklärt. Schauplatz des Spiels war das Maksimir. Über die Geschichte eines außergewöhnlichen Stadions.

Betreten Spieler der Gastmannschaft in der Champions League gut 75 Minuten vor Anpfiff erstmals am Matchtag die Arena, sieht das gewöhnliche Prozedere wie folgt aus. Es werden Handys gezückt, Fotos gemacht, mitunter auch Videos. Erinnerungen an Liverpools legendäre Anfield Road, die Stamford Bridge des FC Chelsea oder Bayern Münchens Allianz Arena wollen schließlich festgehalten werden.

Stehen aber Spiele in Zagreb an, bleiben Handys in der Hosentasche. Das Maksimir-Stadion, Heimstätte von Dinamo Zagreb, ist das Gegenteil eines Schmuckkästchens. Selbst der Vergleich mit dem in die Jahrzehnte gekommenen Ernst-Happel-Stadion hinkt. Er wäre eine Beleidigung für das Prater-Oval. Damit ist alles gesagt.