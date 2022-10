Türkis-Schwarz: Ein Buch, kein Bruch

Offizielle Amtsübergabe: Sebastian Kurz und Karl Nehammer beim ÖVP-Bundesparteitag am 14. Mai dieses Jahres.

Aus der Sebastian-Kurz-ÖVP wurde die Karl-Nehammer-ÖVP: Die Unterschiede sind vorhanden, aber von Ambivalenzen geprägt – inhaltlich wie personell. Das zeigten zuletzt auch ein Abgang und ein Aufstieg.

Sebastian Kurz hat ein Buch geschrieben. Beziehungsweise eines schreiben lassen. Entstanden ist „Reden wir über Politik“ in Gesprächen mit der bekannten „Kronen Zeitung“-Journalistin Conny Bischofberger.

Warum will er noch über Politik reden? Immerhin hat er dieser vor knapp einem Jahr den Rücken gekehrt. Offenbar hat Sebastian Kurz noch genug Sendungsbewusstsein, sieht Rechtfertigungsbedarf und will seine Version der Geschichte erzählen. Was zur nächsten Frage führt: Steckt dann vielleicht doch mehr dahinter?