"Schluckimpfung" für Bienen

Die Bienenseuche Amerikanische Faulbrut befällt alljährlich Bienenvölker und zerstört sie. Nun scheint eine Methode gefunden, um die Bienenkönigin und ihr Volk zu schützen.

Die Bienenseuche Amerikanische Faulbrut rafft alljährlich Bienenvölker dahin. Die von Bakterien ausgelöste Infektionskrankheit befällt die Bienenlarven und zerstört sie. Forscher der Universität Graz haben in einer ersten internationalen, placebokontrollierten Studie die Wirksamkeit einer "Schluckimpfung" für die Bienenkönigin nachgewiesen. Ihre Immunisierung wirke sich auch auf die Nachkommen aus, schilderte die Grazer Bienenforscherin Dalial Freitak.

Weltweit werden Jahr für Jahr ganze Bienenvölker von einem hochansteckenden bakteriellen Erreger heimgesucht, der die Larven in den Bienenwaben verfaulen lässt. Imker erleiden hohe Verluste, aber auch die Landwirtschaft wird in Mitleidenschaft gezogen, weil durch die zurückgehenden Bienenbestände der Bestäubungsgrad reduziert wird. In vielen Ländern - und so auch in Österreich - ist der Einsatz von Antibiotika zur Bekämpfung der Faulbrut verboten. Die befallenen Stöcke müssen vernichtet werden.

Impfung auch für Bienen

Der Mensch kann sich bereits durch Impfungen gegen eine ganze Reihe von Infektionskrankheiten schützen. Um Bienen gegen die bakterielle Infektion Faulbrut zu wappnen, könnte diese Methode schon bald auch bei der Honigbiene angewendet werden: Eine internationale Studie mit Beteiligung von Forscherinnen und Forschern der Uni Graz hat nunmehr die positive Wirkung des ersten Vakzins für die sozialen Insekten belegt. Die Ergebnisse wurden in der jüngsten Ausgabe von "Frontiers of Veterinary Research" veröffentlicht.

"Fragmente des toten Bakteriums werden der Bienenkönigin einmalig über die Nahrung verabreicht und lösen eine Immunreaktion aus", schilderte die Grazer Bienenforscherin Freitak das Prinzip hinter der Impfung. Die immunisierte Bienenkönigin kann offenbar den Immunstatus des Nachwuchses aktiv beeinflussen. "Wir konnten nämlich zeigen, dass Larven nach der Impfung ihrer Königin gegen Faulbrut deutlich resistenter waren als der Nachwuchs der Kontrollgruppe, die ein Placebo erhalten hat", erklärte Freitak. Aus Sicht der Zoologin eröffne die Behandlungsweise "völlig neue Perspektiven, um schwere Krankheiten bei Insekten zu bekämpfen".

Die Wirksamkeit dieser "Schluckimpfung" bewies Freitak im Rahmen einer internationalen Studie an rund 30 Bienen, die das Biotech-Startup Dalan Animal Health in Athens, Georgia (USA), konzipierte. Durchgeführt wurde sie vom Team der Uni Graz in Graz und Spanien in Zusammenarbeit mit dem spanischen Marchamalo Beekeeping and Agro-environmental Research Center am Regional Institute of Castilla-La Mancha for Agri-Food and Forest Research and Development. Geplant ist es, den Impfstoff im kommenden Jahr in den USA auf den Markt zu bringen, wie Freitak sagte.

