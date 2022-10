Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

EU-Gipfel einigt sich auf Gaspreisdeckel: Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich auf Maßnahmen gegen die explodierenden Energiepreise geeinigt. Es gebe "einen Deal zum Thema Energie", teilte der Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel in der Nacht auf Freitag auf Twitter mit. Unter anderem soll es einen Gaspreisdeckel geben, wie der österreichische Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) bestätigte. Damit ist eine mögliche Preisobergrenze auf den Großhandelspreis TTF an der niederländischen Börse gemeint, um Preisschwankungen einzugrenzen. Mehr dazu

Nehammer nimmt Van der Bellens Worte "sehr ernst": Bundeskanzler Nehammer hat kühl auf die Aufforderung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen reagiert, angesichts der ÖVP-Affäre eine "Generalsanierung des Vertrauens" der Demokratie einzuleiten. Nehammer sagte in der Nacht auf Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, dass er Van der Bellens Worte "sehr ernst" nehme, bezeichnete aber zugleich Teuerung und Inflation als "die echten Probleme der Menschen". Transparenz sei der ÖVP wichtig, versicherte er. Mehr dazu

Tirol - SPÖ stimmt mit großer Mehrheit für Koalition mit ÖVP: Der SPÖ-Landesparteirat stimmte am Donnerstagabend im Innsbrucker ÖGB-Haus mit nur vier Gegenstimmen für den Koalitionsvertrag. Nun tagt am Freitagvormittag noch der ÖVP-Landesparteivorstand. Mehr dazu

Musk plant Job-Kahlschlag bei Twitter: Elon Musk plant einem Zeitungsbericht nach einen Job-Kahlschlag bei Twitter. Er habe potenziellen Investoren gegenüber angegeben, die Mitarbeiterzahl bei einer Übernahme von 7500 auf rund 2000 zu senken, schrieb die "Washington Post" am Donnerstag (Ortszeit). Das Blatt beruft sich auf Insider und vertrauliche Dokumente. Musk und Twitter äußerten sich zunächst nicht. Mehr dazu

Haben Europas Chefs nichts gelernt aus dem Krisenjahrzehnt? Sechs Jahre habe es gedauert, bis die Eurokrise nach ihrem Ausbruch in Griechenland bewältigt war, schreibt unser Brüssel-Korrespondent Oliver Grimm in seiner Morgenglosse. So lange wird Europa die derzeitigen Gas- und Strompreise nicht überleben. Mehr dazu

Wer ist Kurz-Freund Rene Benko? Der ehemalige Öbag-Chef Thomas Schmid erhebt schwere Vorwürfe gegen den Immobilien-Tycoon. Eine "Presse"-Podcast-Folge über einen furchtlosen Milliardär, der beste Kontakte in die Spitzenpolitik pflegt, fehlende moralische Integrität und drei Flaschen Wein, mit denen alles begann. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über einen Mordplan gegen den deutschen Reichskanzler. Mehr dazu