Wiens neuer Brot-Boulevard

In der Landstraßer Hauptstraße sperrt eine neue Öfferl-Filiale auf – und das ist nicht der erste Qualitätsbäcker im Grätzel: Wer gutes Brot sucht, hat hier einiges zur Auswahl.

Es ist nicht so, dass das Grätzel rund um die Landstraße arm wäre an gutem Brot, im Gegenteil: Wer in Wien einen Brotvergleich machen will, der braucht nur die Landstraßer Hauptstraße entlangzugehen. Da ist gleich die Brotboutique von Joseph Brot, kurz nach dem Rochusmarkt ein Gradwohl mit Bistro und 150 Meter weiter die Feierabend-Edition von Ströck, dazwischen sind kleinere Filialen von Ströck bis Mann. Und in ein paar Tagen kommt noch etwas: Die Biobäckerei Öfferl eröffnet ein neues, schickes Geschäft – auf Nummer 19, gleich gegenüber der Bäckerei Felber.

„Ich bin ein Marktfan, und ich finde, die Gegend ist eine der schönsten von Wien“, sagt Georg Öfferl im Gespräch mit der „Presse“. „Eigentlich habe ich etwas in Rochusmarkt-Nähe gesucht – aber dann bin ich in die ehemalige Anker-Filiale reingerannt.“ Die beherbergte zuvor auch schon eine Bäckerei – einen Ölz – und stand schon seit längerer Zeit leer. Nach längerer Umbauzeit sieht das großzügige Ecklokal mit den hohen Arkadenfenstern nun wie verwandelt aus: Schaubäckerei, Tresen aus gestampftem Lehm – und bald auch viel Brot, das in den Regalen regelrecht zelebriert wird.