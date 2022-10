Herbstferien: Eislaufen, Halloween und Kürbisschnitzen

Am Himmel findet am Wochenende wieder der Kürbis-Bauernmarkt statt – mit Kürbissen zum Kochen und Schnitzen.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren war wegen der Coronamaßnahmen so manche Freizeitaktivität nicht oder nur eingeschränkt möglich – vor allem im Herbst, wenn die Infektionszahlen stiegen. Diesmal ist (fast) alles anders.

Wien. Für manche Schülerinnen und Schüler (und deren Eltern) beginnen die Herbstferien schon an diesem Samstag, andere müssen bis zum Nationalfeiertag warten. So oder so kann man die Herbsttage für zahlreiche Aktivitäten in Wien und Umgebung nutzen. Nach zwei Jahren mit pandemiebedingt sehr eingeschränkten Möglichkeiten ist dieser Herbst wieder veranstaltungsreich.

Eislaufen

Auch wenn das Wetter gar mild ist: Die Eislaufsaison geht in Wien schon los: Der Wiener Eislaufverein (WEV) startet am Samstag (22. 10.) in die Saison – am Eröffnungstag bei freiem Eintritt. Die Eisfläche ist vorerst etwas verkleinert: Denn wie im Vorjahr gastiert das Erste Bank Open, das an sich in der Stadthalle über die Bühne geht (22.–30. Oktober), bis 28. Oktober auch beim WEV: Im „Erste Bank Open to Go“-Tenniszelt auf dem Platz des WEV kann man den Tennisprofis beim Training zuschauen, Tickets für zwei Stunden gibt es ab 10 Euro. Apropos Tickets: Die Eintrittspreise für den WEV wurden ob der hohen Energiekosten leicht erhöht, wobei man bei Kinder- und Jugendtickets auf eine Anhebung verzichtet hat. Auch Eislaufkurse für Kinder und Erwachsene beginnen im November und sind teilweise schon ausgebucht (wev1867.at). Die Kunsteisbahn Engelmann wiederum verschiebt ihren Saisonauftakt: Wegen der hohen Energiepreise startet der Hernalser Eislaufplatz erst am 11. November.