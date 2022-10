Europäische Aktien sind unterbewertet wie schon lange nicht mehr, meinen Experten. Und sehen quer durch alle Sektoren Aufwärtspotenzial. Besonders bei diesen 13 Papieren.

Erst vor wenigen Tagen haben wir in dieser Kolumne einmal mehr daran erinnert, dass derzeit angesichts der vielen Unwägbarkeiten in Wirtschaft und Geopolitik viel für eine Bevorzugung von US-Aktien vor europäischen spricht – sofern man Neuinvestitionen wieder in Betracht zieht, was man mit dem nötigen Risikobewusstsein kann. Man ist in den USA mit den Zinsschritten weiter, von der Gaskrise und vom Ukraine-Krieg, der inzwischen auch für Wladimir Putin immer bedrohlicher wird, weniger betroffen und generell dynamischer und pragmatischer zugunsten der Wirtschaft.

Der Blick in die USA soll freilich nicht vergessen machen, dass auch in Europa manche Chance auf gute Renditen schlummert. Und zwar nicht, weil es so rosig aussieht, sondern weil es aktuell gerade nicht rosig ist und weil viele der Aktien daher sehr unterbewertet sind. Besonders diese 13.