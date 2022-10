Pandemie der Einsamkeit

(c) Getty Images (Gary Hershorn)

Sunset in New York City

US-Amerikaner waren schon vor Corona äußerst einsam, junge Menschen dabei wesentlich öfter als andere. Mittlerweile sogar (fast) freiwillig. Woran liegt das?

Es ist Freitagabend in Manhattan: Die Sonne hat die Brooklyn Bridge gerade noch in tiefe Rosatöne eingefärbt, und unten auf der Straße klingelt ein Pärchen an einer Haustür. Der eine mit grüner Augenmaske und grünem Umhang, der andere im Zorro-Kostüm. Aus dem Eingang gegenüber stiefelt eine Frau mit großem schwarzen Hexenhut.



Ein paar Straßen weiter oben auf der Insel macht sich indes Flora bereit für die Halloween-Party. Ihre Halloween-Party. Bier ist eingekühlt, Chipstüten stehen auf der Küchentheke. Flora ist einigermaßen nervös: Ob ihr schwarzer Tüllrock sitzt oder nicht, ist ihr egal. Es ist ihre erste Party seit drei Jahren. Sechs Leute hat sie eingeladen.