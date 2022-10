Wird Gas jetzt endlich billiger?

Bis der fallende Gaspreis an die Haushalte weitergegeben wird, könnte es noch Monate dauern, meinen Experten.

Frankfurt. Die europäischen Gaspreise sind zwar gegenüber den im Sommer erreichten Höchstständen gesunken, Unternehmen und Haushalte müssen sich jedoch noch gedulden, bis das auf die Inflation durchschlägt. Die Benchmark-Futures fielen vorige Woche zum ersten Mal seit Juni unter 100 Euro je Megawattstunde, was auf Fortschritte bei der Befüllung der Speicher und das milde Wetter zurückzuführen ist.

Der Preis lag Ende August bei 342 Euro. Aber die schleppende Weitergabe an die Haushalte und Preiserhöhungen bei vielen Waren und Dienstleistungen bewirken, dass der Druck auf die Haushaltseinkommen anhalten wird. Einer Studie der EU-Kommission zufolge werden Änderungen der Großhandelspreise für Erdgas in der Regel nur teilweise an die Verbraucher weitergegeben. Es kann bis zu zwölf Monate dauern, bis sie sich bemerkbar machen. Außerdem sind die Gaspreise immer noch etwa dreimal so hoch wie der Durchschnitt in dieser Jahreszeit.

„Die Preise sind gesunken, und wenn das Wetter mild ist, die Verbraucher dem Aufruf folgen, den Energieverbrauch einzuschränken, und einige der schlechtesten Ergebnisse aus den Märkten herausgepreist werden, könnte Europa von einem weiteren Rückgang der Energiekosten profitieren. Das könnte bedeuten, dass eine Rezession vermieden wird, die Inflation früher als erwartet zurückgeht und die Europäische Zentralbank von schmerzhaften Zinserhöhungen Abstand nehmen kann“, meinen die Experten von Bloomberg Economics.