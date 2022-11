Europa und die neue Weltordnung

Was wir brauchen, hätte Schumpeter als disruptive Innovationen bezeichnet. Ein Kommentar.

Auch der Altweibersommer ist nicht mehr, was er einmal war. Der Sommer schon gar nicht. Die Sonne ist zu stark, zu wenig Wasser, in Flüssen und in Seen, Wiesen sind ohne Regen nicht mehr grün. Es gab mehr Hitzetote als Corona-Opfer, das hätten wir vor zwei Jahren nie geglaubt.

Wir haben einen Krieg, 500 Kilometer von „uns“, die Großmacht Russland kann ihn nicht gewinnen. Die USA musste aus Afghanistan abziehen, Cyberattacken sind häufiger.