Die Zuhörer mit auf die Reise nehmen

Hauptbild • Magdalena Riedl ­verbringt viel Zeit mit ihrer Geige. • Christine Pichler

Ein junges Ensemble mit österreichischer Beteiligung lässt international aufhorchen: das Trio Havisham.

Bestechend, dynamisch, mit­reißend, mit feinem Gefühl für Balance“ – die Superlative überschlagen sich in der Jurybegründung der Cavatina Competition, eines renommierten Kammermusik-Wettbewerbs, der jährlich in der Londoner Wigmore Hall abgehalten wird. Das so gelobte und mit dem ersten Platz ausgezeichnete Trio Havisham überzeugte mit seiner Interpretation von Beethovens „Geistertrio“: „Die Performance packte die Zuhörer und nahm sie mit auf die Reise“, heißt es weiter.

Für Magdalena Riedl (Violine), Fangning Dong (Cello) und Zany Denyer (Piano) ist der Preis eine schöne Bestätigung der gemeinsamen Arbeit. Und er öffnet Türen zu weiteren Auftritten: Fünf Konzerte stehen im November an, unter anderem in der Conway Hall in London.

Die Geige im Puppenwagen

Jung und gefeiert – wohl eine Traumvorstellung junger Musiker. Doch so glamurös wie der Augenblick ist das Leben in den seltensten Fällen. Jahrelange harte Arbeit steht dahinter – rund vier bis sechs Stunden verbringt die 22-jährige Riedl täglich mit ihrer Geige. Und das schon ziemlich lang, wie die Österreicherin, die in London studiert, berichtet. „Mit drei habe ich schon meine Geige im Puppenwagen spazieren geführt.“ In Wien in einer Musikerfamilie aufgewachsen, wusste Riedl schon bald, dass sie auch Musikerin werden wollte. Ihren ersten Geigenunterricht hatte sie mit fünf in der Musikschule, später besuchte sie das Musikgymnasium und im Sommer regelmäßig Meisterkurse. Über Letztere lernte sie auch ihren Lehrer Yair Kless kennen, der in Manchester unterrichtet – und dem sie fürs Bachelor-Studium dorthin folgte. „Für mich war es absolut die richtige Entscheidung, nach Manchester zu gehen. Auch wenn durch Corona eineinhalb Jahre weniger möglich war. In Manchester herrscht ein sehr kreatives, aufgeschlossenes Mindset. Und ich habe dort sehr viel Unterstützung bekommen.“