Alles für die Katz'

Eine aus Kapfenberg stammende Katze ist dieser Tage in Wien aufgetaucht. Der steirische Kater fiel in Wien durch seine Aussprache auf, weil er als einzige Katze in der Stadt bellte.

Auf die Frage, warum es so eine weite Strecke zurückgelegt habe, antwortete das Tier lapidar: „Von Kapfenberg nach Simmering – das ist Brutalität!“ In ihren Heimatort will die Katze aus kulinarischen Gründen erst zurückkehren, wenn die Stadt in Karpfenberg umbenannt wird. Einstweilen bleibt sie in Wien, der Kater hofft hier auf eine billige Miezwohnung im Gemeindebau. Wenn das nicht klappt, will die Katze in wärmere Gefilde auswandern, etwa dorthin, wo nun die Fußball-WM stattfindet. Der Landesname klinge nämlich schon einmal vielversprechend, meinte das Tier.

Und damit kommen wir vom Sport zur Kultur. Der Wiener Künstler André Heller soll laut einem Bericht des „Falters“ einen Rahmen aus Besenstielen und Nägeln gebastelt und als Werk des berühmten US-Künstlers Jean-Michel Basquiat ausgegeben haben. Heller soll den Rahmen um 800.000 Euro verkauft, nach dem Wissen um die Recherche über sein wahres Werk das Geld aber wieder zurückgezahlt haben. Bis auf den letzten Heller quasi. Das Kunstwerk ist nun trotzdem für die Katz'. Vielleicht ist sie aber auch dafür nach Wien gekommen. (aich)

