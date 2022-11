Chamäleone und Kannibalen

Den Royals und den Tories bleibt im „Seuchenjahr“ nichts erspart. Das Dschungelcamp „I'm a Celebrity...“ wird die Briten in den finsteren, frostigen Wochen bei Laune halten.

Zum Gaudium des Publikums engagierte der Sender ITV Promis, die ihre besten Tage zwar hinter sich haben, aber noch genug Glamour verbreiten.

Da ist Mike Tindall, ein früherer Rugby-Nationalheld und als Schwiegersohn von Prinzessin Anne bisher eine graue Maus im Hause Windsor. Aber womöglich wird er zwischen Mutproben und dem Verzehr von Würmern beim Lagerfeuer im australischen Busch manch Pikanterie aus dem Königshaus ausplaudern – bis zum Big Bang im Jänner, den Memoiren von Prinz Harry.

Und dann ist da Matt Hancock, der Ex-Gesundheitsminister, der in einer Lockdownphase der Pandemie gegen die Abstandsregeln verstieß, weil er einer Mitarbeiterin zu nahe kam. Seine Ehefrau und seinen Ministerjob war er danach los, und nun haben ihn die Tories auch aus der Fraktion ausgeschlossen. Zum Dessert nach den Känguru-Hoden serviert er vermutlich saftige Details über die Kabalen in der Regierungspartei. Und vielleicht lockt der 1980er-Jahre-Popper Boy George mit seinem Megahit „Karma Chameleon“ nachts auch noch Krokodile und Kannibalen ins Camp. Um am Ende zu singen: „Do You Really Want to Hurt Me.“ (vier)

