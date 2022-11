Bericht: Trump erwägt Bekanntgabe von Kandidatur am 14. November

Der Ex-US-Präsident hatte zuvor gesagt, er werde „sehr, sehr, sehr wahrscheinlich“ wieder antreten.

Das engere Umfeld von Donald Trump erwägt einem Medienbericht zufolge, dass der Ex-US-Präsident am 14. November seine Kandidatur für die Wahl in zwei Jahren bekanntgibt. Im engeren Umfeld des 76-Jährigen werde dieses Datum diskutiert, meldete das Nachrichtenportal Axios am Freitag unter Berufung auf drei in die Gespräche eingeweihte Personen

Trumps selbst hatte die Spekulationen über eine erneute Kandidatur erst am Donnerstag weiter angeheizt. Auf einer Veranstaltung anlässlich der am Dienstag anstehenden Kongresswahlen sagte der Republikaner, er werde dies "sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wieder tun“.

(APA)