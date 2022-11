Host gheat? Ein Neuseeländer!

Videos, in denen er die österreichische Kultur persifliert, haben Jonny Balchin zum Instagram-Star gemacht. Der Neuseeländer über Trinkkultur, Sudern und die Vorzüge vom Land.

Jonny Balchin reißt das Müllsackerl in seinen Händen: „Oida.“ Er stößt sich die Zehen an der Türschwelle: „Oida.“ Er wacht inmitten geleerter Bierflaschen mit pochendem Schädel auf: „Oidaaa.“ So, liebe Follower, spricht man also Österreichisch. „Alles, was man braucht, ist ein Wort“, schreibt Balchin als Untertitel zu dem kurzen Video dazu.

Es gibt in den sozialen Medien bekanntlich fast nichts, was es nicht gibt. Jonny Balchin hat trotzdem noch eine Marktlücke gefunden. Er ist Austriankiwi – der Neuseeländer, der auf Instagram die Österreicher persifliert. Und das auf eine ziemlich entlarvende Art und Weise, die gleichzeitig – indem Balchin den tollpatschigen Ausländer im urösterreichischen Hinterland mimt – mindestens genauso charmant ist.