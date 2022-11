Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland beschloss gestern auf ihrer Tagung in Magdeburg, dass Deutschlands evangelische Bischöfinnen und Bischöfe künftig nur noch maximal mit Tempo 100 über die Autobahn fahren dürfen.

Warum ausgerechnet 100, erschließt sich gerade bei der evangelischen Kirche nicht. Martin Luther hätte 95 veranschlagt. Anderseits: So ein Wartburg schafft 95 auch nicht.

Die römisch-katholische Kirche könnte das mit Tempo 100 auf Autobahnen nun nachmachen. Allerdings soll es nur für Bischöfe gelten. Für Bischöfinnen vorerst nicht.



Weiters haben die evangelischen Bischöfe in Deutschland nun beschlossen, sich auch für ein allgemeines Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen einzusetzen. Das ist durchaus löblich und das Gegenteil von „Wasser predigen, Wein trinken“ – sie selbst dürfen ja nur 100 fahren.



Sorgen, die das neue Oberhaupt der anglikanischen Kirche nicht hat. Er schüttet den Wein einfach in den Tank. Im Vorjahr verriet König Charles III., damals noch Prinz, der BBC, dass sein Aston Martin mit „überschüssigem Weißwein und Molke aus der Käseproduktion“ betrieben werde. Und einen Aston Martin nur 100 fahren zu lassen, ist ohnehin eine Sünde. (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com