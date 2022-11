"Glaub mir, dir wurden noch nie so die Schuhbänder gebunden"

(c) Konstantin Arnold

Autor Konstantin Arnold würdigt in seinem Portrait Jorge, den Schuhputzer. Er ist einer der Letzten der dieses Handwerk in den Gassen von Lissabon ausübt. "Das Leben steht ihm

ins Gesicht geschrieben, aber ich habe keine Ahnung, was da steht."

Schnitt und Ton: Audiofunnel/Alexander Weller

Sprecher: Michael Köttritsch, Julia Pollak

Musik: "Barco Negro“, Amália Rodrigues

Mehr zum Podcast: „Wo ich denn meine Schuhe schon wieder getragen hätte? Solche Schuhe sollten ein Leben lang halten!“ Autor Konstantin Arnold mit einem Portrait des Schuhputzers Jorge, der in Lissabon lebt. Alle weiteren Texte aus dem Spectrum finden Sie hier.

