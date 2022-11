Wird Deutschland wieder der kranke Mann Europas?

Das Wachstum in der EU fällt 2023 auf lediglich 0,3 Prozent zurück. Während Österreich genau auf diesem Durchschnittswert liegt, wird es in Deutschland zu einer Rezession und der somit schwächsten Entwicklung kommen.

Wien. In den vergangenen 15 Jahren waren die wirtschaftlichen Rollen in Europa klar verteilt: Auf der einen Seite die Südländer, allen voran Italien, die nicht nur eine hohe Staatsverschuldung, sondern auch nur ein schwaches Wirtschaftswachstum vorweisen konnten. Auf der anderen Seite die Länder des Nordens, allen voran Deutschland, deren Staatsverschuldung zumindest nicht ganz so ausgeprägt war und die nicht nur über eine bereits deutlich stärkere Wirtschaftsleistung verfügten, sondern diese auch konstant weiter ausbauen konnten.

Mit der wirtschaftlichen verschob sich auch die politische Macht innerhalb der EU. War es die Euro- und Griechenland-Krise oder die Migrationswelle des Jahres 2015 – Deutschland gab die politische Linie für den gesamten Kontinent vor. Die Jahre der 1990er- und frühen 2000er, als Deutschland aufgrund der Probleme infolge der Wiedervereinigung geschwächt war, schienen weit zurückzuliegen.