Großbritannien steht vor der Rezession

Die britische Wirtschaft ist im dritten Quartal geschrumpft, es wird eine längere Flaute erwartet. Finanzminister Jeremy Hunt stellt nächste Woche seinen Haushaltsplan vor, Ökonomen warnen vor einer Rückkehr zur Sparpolitik.

London. Großbritannien hat den ersten Schritt in eine Rezession gemacht. Am Freitag meldete der nationale Rechnungshof Office for National Statistics (ONS), dass die Wirtschaftsleistung in den Monaten von Juli bis September um 0,2 Prozent geschrumpft ist.

Das ist ein stärkerer Einbruch, als die meisten Ökonomen erwartet haben. Großbritannien ist das einzige G7-Land, dessen Wirtschaft im dritten Quartal kleiner geworden ist und das noch immer dem Niveau vor der Covid-Pandemie hinterherhinkt. Die britische Notenbank erwartet, dass dies der Beginn einer längeren Rezession ist – sie könnte bis Anfang 2024 dauern. „Vor uns liegt ein steiniger Weg“, sagte der britische Finanzminister, Jeremy Hunt, am Freitag.