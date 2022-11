Wien brummt: Die neu erwachte Lust am Ausgehen

Nach Monaten mit schlechter Auslastung ist das kulturelle und soziale Leben in Wien unübersehbar zurückgekehrt: Theater, Kinos und Konzertsäle freuen sich über eine hohe Auslastung. Und in den Lokalen hält der Andrang trotz Inflation an.

Man könnte es einen kollektiven Nachholbedarf nennen: Auch wenn die Kinos, Theatersäle und Geschäfte der Stadt schon längst wieder ohne Corona-Einschränkungen geöffnet haben, kehren die Wienerinnen und Wiener doch erst jetzt, im späten Herbst, in großem Stil zurück.

Der (späte) Zeitpunkt mag angesichts der allgemeinen Teuerungen überraschen: Obwohl der Alltag spürbar teurer geworden ist (was sich auch in höheren Restaurantrechnungen und Eintrittskarten niederschlägt), haben die Menschen in Wien wieder Lust auf Kultur und Shoppen. Und die Lokale, die schon im Sommer gut besucht waren, sind dies auch weiterhin. Trotz Inflation. Oder vielleicht genau deswegen: Das Geld verliert an Wert, warum nicht gleich in schöne Erlebnisse investieren?

Große Lust auszugehen. „Man hat das Gefühl, die Leute haben große Lust auszugehen“, sagt Maria Fuchs, die die Pizzeria Mari' unweit des Karmelitermarkts betreibt. „Man merkt auch stark, dass die Leute weniger Hemmungen haben, in ein volles Lokal reinzugehen – anders als voriges Jahr. Es ist sehr viel los – Gott sei Dank.“ Denn die Pandemiejahre hätten Corona-Unterstützungen zum Trotz Lücken gerissen, die es jetzt aufzuholen gilt.