Pilze, Pop-ups, Erdbeersekt: Was man mit dem Rad entdeckt

Kulinarikjournalist Florian Holzer radelt durch die Gegend. Unter anderem zum Café der Kleinen Stadtfarm in der Lobau, einem sehr spannenden Ort.

Kulinarikjournalist Florian Holzer hat per Fahrrad die Gegend rund um Wien erkundet. Mit der „Presse am Sonntag“ geht er auf Genusstour in der Lobau.

„Sehr, sehr cool“, sagt Florian Holzer, als er die Bierauswahl im Kühlschrank entdeckt. Die Menütafel an der Wand steigert die Begeisterung („Ribollita! Eine der besten Suppen auf der Welt!“).

Dass die Suppe aus dem Brot gemacht wird, das von den mit selbst gezüchteten Pilzen gefüllten Panini übrig bleibt und in Zukunft auch Eier, Kräuter und womöglich Gemüse direkt vom Hof kommen sollen, ist nochmals bemerkenswert.