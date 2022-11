Zehnjährige bei Verkehrsunfall im Burgenland schwer verletzt

Die Schülerin liegt zurzeit auf der Intensivstation im Landeskrankenhaus Graz. Auch in Tirol wurde ein gleichaltriges Mädchen von einem Auto erfasst und verletzt.

Ein zehnjähriges Mädchen wurde am Dienstagnachmittag in Oberschützen (Bezirk Oberwart) von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Es befindet sich nach Polizeiangaben in intensivmedizinischer Behandlung im Landeskrankenhaus Graz. Das Unglück geschah, als die Schülerin die Straße überqueren wollte. Ein Autolenker wurde davon überrascht und konnte nicht mehr bremsen.

Das schwer verletzte Kind wurde zunächst noch ins Krankenhaus Oberwart und dann ins Landeskrankenhaus Graz gebracht. Die Angehörigen und der Autofahrer werden vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Zehnjährige bei Unfall in Tirol verletzt

In Tirol ist ebenfalls ein zehnjähriges Mädchen von einem PKW erfasst und verletzt worden. Die Schülerin wollte die Straße überqueren, um zur Bushaltestelle zu gelangen, als es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 63-Jährigen kam. Sie wurde nach Angaben der Polizei ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

(APA)