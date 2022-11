Chinas langer Schatten über der Pazifik-Allianz

Beim Gipfel der größten Pazifik-Wirtschaftsmächte (Apec) steht Chinas Staatschef Xi Jinping im Rampenlicht. Denn so gut wie alle großen Herausforderungen der Region kreisen um die immer dominanter werdende Volksrepublik.

Diesmal hat Xi Jinping die Bühne ganz für sich. Chinas Staatschef dominiert quasi konkurrenzlos das Treffen der größten Wirtschaftsmächte im pazifischen Raum (Apec), das offiziell am Freitag in Bangkok beginnt: Die anderen zwei „Big Shots“ des Bündnisses sagten ab. US-Präsident Joe Biden lässt sich von seiner Vize, Kamala Harris, vertreten, seine Enkelin heiratet. Kremlchef Wladimir Putin, wegen des Ukraine-Krieges Paria der internationalen Politik, ließ sich diese Woche nicht einmal beim G20-Gipfel in Bali blicken.

Xi, der schon in Bali nach langer Covid-Isolation sein Comeback auf diplomatischem Parkett feierte, lässt nun in Bangkok Chinas Überpräsenz spüren. Immerhin ist sein Land Gesprächsthema Nummer eins. So gut wie alle großen Herausforderungen der Apec kreisen um die Volksrepublik.