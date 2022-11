Die umstrittenen Batterien der Energiewende

Pumpspeicherkraftwerke gelten als notwendig für die Energiewende. Einige Großprojekte sind geplant. Sie stehen aufgrund der Auswirkungen auf die Natur aber oft auch im Schussfeld der Kritik.

Wien. Für den Vorarlberger Landeshauptmann, Markus Wallner, ist die Sache klar: „Ohne Pumpspeicher keine Energiewende“, so Wallner am Donnerstagabend vor Journalisten in Wien. Er und die beiden Vorstände des Vorarlberger Landesversorgers Illwerke-VKW sind extra in die Bundeshauptstadt gekommen, um ein neues Großprojekt zu präsentieren: das Kraftwerk Lünerseewerk II. Mit einer Leistung von 1000 Megawatt soll dieses dereinst das größte Pumpspeicherkraftwerk Österreichs werden und die Illwerke von der „Regionalliga in die Champions League“ bringen, wie es vom Firmenvorstand heißt.



Allerdings gibt es einen Faktor, der die Vorfreude trübt: So soll die Projektierung zwar bis 2024 abgeschlossen sein, mit Ausschreibung und Bau könne aber wohl erst 2029 begonnen werden. Bis das Kraftwerk in Betrieb gehen kann, werde es wohl das Jahr 2037 sein – ziemlich spät angesichts der drängenden Probleme auf dem Energiesektor.

Grund seien Genehmigungsverfahren wie die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Diese dauere viel zu lang, so Wallner, der gesetzliche Änderungen fordert. Es brauche einen „radikalen Ansatz“, um die Verfahren für diese wichtigen Projekte auf ein bis zwei Jahre zu verkürzen.