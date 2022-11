70-jähriger Autolenker stirbt nach Kollision mit Linienbus

In dem Bus wurden vier Personen leicht verletzt. Der 70-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Ein 70-jähriger Pkw-Lenker ist am Freitagabend in der oberösterreichischen Hauptstadt Linz bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr der Einheimische gegen 19.00 Uhr auf der Freistädter Straße in Richtung stadteinwärts. In Folge kam er auf Höhe Hausnummer 432 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus. Er zog sich bei dem Anprall so schwere Verletzungen zu, dass er später im Krankenhaus verstarb.

Einer Polizeiaussendung von Samstag früh zufolge drehte sich der Pkw bei dem Unfall und kam etwa 20 Meter hinter der Anstoßstelle beim Linienbus zum Stillstand. Das Auto wurde so schwer beschädigt, dass der 70-Jährige von der Berufsfeuerwehr mittels Bergeschere befreit werden musste. Im Linienbus wurden einschließlich des Buslenkers noch vier Personen leicht verletzt.

(APA)