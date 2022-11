Bertrand Piccard: „Wir zahlen den Preis für unsere Faulheit“

Sein Großvater stieg als erster Mensch mit einem Ballon in die Stratosphäre auf. Sein Vater tauchte als Erster an den tiefsten Punkt der Erde. Und Bertrand Piccard umkreiste die Erde nonstop in einem Ballon und später in Etappen mit einem Solarflugzeug. Wie der Psychiater und Abenteurer die Welt begreift, sagte er der „Presse am Sonntag“.

Sie sind in einer Familie von Forschern aufgewachsen. Welche Werte haben Ihnen Ihre Eltern und Großeltern mitgegeben?

Bertrand Piccard: Neugier, Ausdauer undRespekt. Meine Eltern ermutigten mich immer, Fragen zu stellen. Neugier war für sie etwas ausschließlich Positives. Und sie wollten, dass ich sie fordere und den Status quo hinterfrage. Mein Großvater und mein Vater haben immer Dinge gemacht, die alle Welt zuvor für unmöglich hielt. Daher hatte ich schon als kleiner Bub immer das Verständnis, dass wir Neues erforschen und entdecken müssen. Aber natürlich habe ich bald gesehen, dass das nicht leicht ist. Auch mein Großvater und mein Vater hatten viele Misserfolge wegzustecken. Aber sie haben sich davon nicht entmutigen lassen, sondern es immer wieder versucht. Deshalb habe ich früh mitbekommen, was Ausdauer ist. Ich lernte: „Wenn du scheiterst, musst du es wieder versuchen, aber auf eine andere Weise.“

Der Autor Samuel Beckett formulierte das so: „Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.“

Nur „besser zu scheitern“, davon halte ich nichts. Wenn man scheitert, muss man dasselbe mit einer anderen Strategie zu erreichen versuchen. Alles andere ist sinnlos, wer zweimal denselben Fehler macht, ist stur. Aber ich sprach zuerst auch von Respekt. Die gesamte Forschungsarbeit meiner Vorfahren war davon getrieben, die Umwelt zu schützen. Als mein Großvater 1931 in die Stratosphäre vordrang, ging es ihm darum, die kosmische Strahlung in großer Höhe zu messen. Und deshalb musste er eben etwas konstruieren, um da hochzukommen. Aber er wollte auch über dem schlechten Wetter fliegen, um zu demonstrieren, dass Flugzeuge viel Treibstoff einsparen können, wenn sie da oben in dünnerer Luft fliegen, weil es dort weniger Widerstand gibt. Er schrieb schon 1942 einen langen Artikel über die Notwendigkeit, Solarenergie zu nützen. Und als mein Vater 1960 mit seiner U-Boot-Kapsel in den Marianengraben abtauchte, ging es ihm darum, herauszufinden, ob es in einer Tiefe von 10.916 Metern Leben gibt. Denn damals gab es Pläne, Atommüll dort zu deponieren. Tatsächlich sah mein Vater da unten Plattfische und andere Lebewesen, was der Beweis dafür war, dass es auch Sauerstoff in dieser Tiefe gibt. Die Entdeckung verhinderte die Ablagerung von radioaktivem Müll im Marianengraben. Denn mein Vater führte den Staatsmännern vor Augen, dass dieser aufgrund der Strömungen jederzeit wieder an die Oberfläche kommen und den ganzen Pazifischen Ozean kontaminieren könnte. Für den gesamten Umweltschutz bedeutete seine Arbeit einen enormen Aufschwung. Er hat sein ganzes weiteres Leben der Ökologie gewidmet und war oft enttäuscht, so wenig Unterstützung zu bekommen. Aber für mich war er schon als Kind ein Beispiel dafür, dass wir uns für unsere Umwelt einsetzen müssen. Darum will ich seine Arbeit fortsetzen.

Bei aller Verehrung des Großvaters und Vaters – haben Sie sich von deren Pionierleistungen nie unter Druck gesetzt gefühlt?