Wie die Opposition den Druck erhöht

Die SPÖ bittet junge Asylwerber zum Integrationsjahr, die FPÖ fordert mehr Kostentransparenz.

Wien. Traiskirchen sorgt für Schlagzeilen. Nicht nur SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler nach seinen Attacken gegen den ÖVP-Innenminister im „ZiB 2“-Interview der Vorwoche, sondern auch das dortige Erstaufnahmezentrum. So auch am vergangenen Wochenende: Zehn vermummte Demonstranten in paramilitärischen Outfits haben sich am Freitag davor eingefunden.

Sie verteilten Hetzschriften gegen den „Bevölkerungsaustausch“, schwangen bengalische Feuer, hielten Transparente hoch. Bilder davon kursierten auf Social Media.