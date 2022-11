Black Friday und Cyber Week sorgen bei Deutscher Post für Paketflut

Die Zahl der Pakete sei im Vergleich zum Durchschnitt um mehr als 50 Prozent gestiegen.

Die Deutsche Post verzeichnet dank der Schnäppchen-Tage Black Friday und Cyber Week bereits Ende November und damit deutlich vor den Weihnachtstagen rasant steigende Paketmengen. Die Zahl der Paket- und warentragenden Briefsendungen sei im Vergleich zum Durchschnitt von rund 6,7 Mio. Paketen an einem Werktag an einzelnen Tagen um mehr als 50 Prozent gestiegen, teilte der Bonner Konzern am Mittwoch mit.

Mit rund 10,7 Mio. bearbeiteten Paketsendungen sei der heutige Mittwoch der bisher sendungsstärkste Tag des Jahres gewesen. Dies seien für den Monat November zudem die höchsten Mengen, die jemals in den DHL-Paketzentren bearbeitet wurden.

